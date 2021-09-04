Казахстанские военнослужащие победили в двух конкурсах "АрМИ-2021"

В день закрытия Армейских международных игр состоится финальная эстафета "Танкового биатлона".

Близятся к завершению Армейские международные игры. Казахстанские военнослужащие приняли участие в 11 конкурсах, два из которых прошли на территории нашей страны, передает zakon.kz.

В конкурсе расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соколиная охота" безоговорочно победила команда Казахстана. На втором месте – Беларусь, на третьем – Россия,- пишет пресс-служба Минобороны РК.

В состязаниях минометных подразделений "Мастера артиллерийского огня" воины Казахстана в упорной борьбе опередили основных конкурентов - российских военнослужащих, и заняли первое место. На третьем месте – Азербайджан.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана стали призерами ряда состязаний. Второе место они заняли в конкурсе "Десантный взвод", уступив лишь российским десантникам.

"Бронзу" Казахстан взял в конкурсах "Тактический стрелок", "Конный марафон", "Воин мира", "Страж порядка", "Эльбрусское кольцо", "Кубок моря" и "Армия культуры".

Как неоднократно отмечали казахстанские участники Армейских международных игр, находясь вдали от Родины, они вместе со всей страной скорбили по погибшим в результате пожара в Жамбылской области. Свои высокие достижения на Играх казахстанские военнослужащие посвящают их памяти.

В день закрытия Армейских международных игр состоится финальная эстафета "Танкового биатлона". В ней примут участие танковые экипажи Азербайджана, Казахстана, Китая и России.

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