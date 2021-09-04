Результат сборной - одно "золото", три "серебра" и одна "бронза".

Казахстан завершил Паралимпиаду-2020 в Токио с пятью медалями, что для страны является лучшим результатом сборной в истории, передает zakon.kz.

"Золото" завоевал пауэрлифтер Давид Дегтярев, "серебро" принесли дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, а "бронзу" - пловец Нурдаулет Жумагали, - пишет Telegram-канал Спорт Шредингера.

Отметим, что Паралимпиада-2020 завершится 5 сентября, однако для казахстанцев 4 сентября стал последним днем соревнований.

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