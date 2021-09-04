Сапарбаев встретился с семьей погибшего под Таразом прокурора

Аким также выразил соболезнования Президента Казастана.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, секретарь Жамбылского областного маслихата Махметгали Сарыбеков и прокурор области Нургалым Абдиров посетили семью погибшего военного прокурора Южного региона Армана Капезова, передает zakon.kz.

Бердибек Сапарбаев выразил соболезнования семьям погибших от себя лично и от имени Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева, - пишет пресс-служба акима региона.

Глава региона заверил, что его семье будет оказана вся необходимая помощь со стороны государства.

26 августа произошло возгорание возле одного из складов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области. В Минобороны рассказали, что в результате произошло около 10 взрывов. По последним данным, погибли 15 человек.

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