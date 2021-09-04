Тело мужчины обнаружили на берегу моря в Актау

Обстоятельства и причины гибели устанавливаются.

Трагический инцидент произошел вечером 3 сентября в 18:30. Информация об утонувшем мужчине во время купания поступила в управление кризисных ситуаций ДЧС, передает zakon.kz.

Погибший находился в воде в не оборудованном для купания месте.

В ходе поисково-спасательных работ сегодня, 4 сентября, в 13:42 спасатели извлекли тело. Как установлено, мужчина был 1981 года рождения, - рассказал "Ладе" заместитель начальника ДЧС Мангистауской области подполковник Бекболат Абдикадыров.

Утонувшего обнаружили на берегу в 5А микрорайоне.

На месте работали семь спасателей и сотрудники полиции.

Обстоятельства и причины гибели устанавливаются.

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