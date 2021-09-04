Алматинцы могут пожаловаться на автохулиганов через "горячую линию"

Указанные меры направлены на повышение уровня безопасности на дорогах.

Полиция Алматы запустила "горячую линию", куда горожане могут пожаловаться на автохулиганов, передает zakon.kz.

Молодые люди, создавая опасность, устраивают гонки по улицам города. При этом, переделывают свои машины, устанавливают запрещенное оборудование, в том числе резонаторы, издающие громкие звуки, особенно в ночное время суток. Это вызывает справедливые нарекания со стороны горожан. С целью пресечения таких фактов, строевыми подразделениями полиции еженедельно проводятся рейдовые мероприятия. Для незамедлительного реагирования на указанные правонарушения создана горячая линия 87783176845, - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Как уточняется, в местах сбора автогонщиков полиция концентрирует большое количество нарядов.

Эта работа будет продолжена повсеместно. Указанные меры направлены на повышение уровня безопасности на дорогах, - резюмирует Саттаров

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!