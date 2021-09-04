Спортивный самолет разбился в Чехии 

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Полиция расследует причины ЧП.
Представитель чешской полиции Луциа Новотна заявила о том, что два человека погибли в субботу при крушении легкомоторного спортивного самолета близ Праги, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолета в районе города Кладно, - информировала она.
Трагедия произошла после 14:00 по центральноевропейскому времени (15:00 по московскому времени).
Полиция расследует причины ЧП. Другие подробности не сообщаются.
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