Спортивный самолет разбился в Чехии 

Полиция расследует причины ЧП.

Представитель чешской полиции Луциа Новотна заявила о том, что два человека погибли в субботу при крушении легкомоторного спортивного самолета близ Праги, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Два человека погибли в авиакатастрофе спортивного самолета в районе города Кладно, - информировала она.

Трагедия произошла после 14:00 по центральноевропейскому времени (15:00 по московскому времени).

Полиция расследует причины ЧП. Другие подробности не сообщаются.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!