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Хамивший официанту и отказавшийся платить по счету извинился в соцсети

Фото: скриншот 4 сентября 2021, 21:01

Извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом.

Один из участников инцидента в кафе решил принести извинения публично, передает zakon.kz.

Ранее был пост, как гости кафе Marilyn в Алматы отказывались оплатить счет и хамили официанту. Правонарушители были установлены, - написал заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Instagram.

Абдрахманов отметил, что извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом.

Хочу извиниться перед всеми. Больше такого не повторится, - говорит мужчина на видео.

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