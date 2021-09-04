Хамивший официанту и отказавшийся платить по счету извинился в соцсети

Приложение zakon.kz
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Извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом.
Один из участников инцидента в кафе решил принести извинения публично, передает zakon.kz.
Ранее был пост, как гости кафе Marilyn в Алматы отказывались оплатить счет и хамили официанту. Правонарушители были установлены, - написал заместитель начальника Департамента полиции Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов в Instagram.
Абдрахманов отметил, что извинения не снимают ответственность, предусмотренную законом.
Хочу извиниться перед всеми. Больше такого не повторится, - говорит мужчина на видео.
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