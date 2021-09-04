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Участок дороги в Алматы перекроют в ночь на 5 сентября

Фото: zakon.kz 4 сентября 2021, 21:40

Горожанам и гостям города рекомендуется корректировать свой маршрут заранее.

Движение будет перекрыто из-за ремонта, передает zakon.kz.

В связи с проведением дорожно-ремонтных работ 4 и 5 сентября текущего года в ночное время с 22:00 до 08:00 движение автотранспортных средств будет частично перекрыто на участке дороги по улице Емцова от проспекта Рыскулова до проспекта Райымбека, - рассказали в пресс-службе акимата города.

Горожанам и гостям города рекомендуется корректировать свой маршрут заранее.

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