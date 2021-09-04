Ребенка ударило током от фонарного столба в Карагандинской области

Мальчик получил электроожог пальцев левой кисти.

Пятилетнего мальчика ударило током от фонарного столба в селе Аксу-Аюлы в Шетском районе Карагандинской области, передает zakon.kz.

Как уточняется, ребенок вне опасности. Он получил электроожог пальцев левой кисти. Врачи оказали ребенку помощь и передали родителям.

По информации Telegram-канала "Патриот", ЧП произошло в 19.20 на детской площадке Центрального парка поселка Аксу-Аюлы.

Врачи больницы поселка Аксу-Аюлы оказали ребенку медицинскую помощь и передали родителям для амбулаторного лечения. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 2 УК РК. Обстоятельства выясняются, - рассказали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

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