Отель рядом с Белым домом продает Трамп

Права на недвижимость продаются компании-застройщику.

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры о продаже отеля в американской столице, с главной вашингтонской улицы пропадут золотые буквы фамилии политика, передает zakon.kz.

По данным источников портала, переговоры о продаже прав на использование здания находятся в продвинутой стадии. Издание поясняет, что права на недвижимость продаются компании-застройщику, а та ведет переговоры с гостиничными брендами, которые будут заниматься администрированием собственности и ее переделкой, - сообщают РИА Новости.

В публикации говорится, что детали сделки пока неизвестны, и для ее заключения потребуется продолжительное время.

Отель Трампа находится на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия. Как и на других гостиницах, на фасаде многоэтажного здания красуются пять золотых букв фамилии политика, его сторонники в ходе протестных маршей выборной кампании 2020 года активно фотографировались на этом фоне по пути от находящейся дальше по улице Фридом Плаза к Конгрессу и верховному суду США.

Компания Трампа управляет зданием старой почтовой службы с 2012 года, за это установлена ежегодная аренда несколько миллионов долларов, сообщалось также о вложенных в отделку нескольких сотнях миллионов. По отельному бизнесу Трампа значительный удар нанесла пандемия коронавируса, - резюмируется в сообщении.

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