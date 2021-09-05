Реальную статистику по насилию над женщинами раскрыли в Афганистане

4 сентября, талибы применили слезоточивый газ против активисток.

В Афганистане после прихода к власти талибов начала закрываться сеть центров по защите женщин от насилия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как пишет The New York Times, большая часть руководителей таких приютов после известий о взятии Кабула талибами сбежали вместе со своими подопечными. Соучредитель организации Сунита Вишванат отметила, что убежищ и центров защиты представительниц слабого пола больше нет.

Маловероятно, что большую часть работы, которую мы делаем для женщин, сможем выполнять как раньше, — добавила она.

В министерстве по делам женщин Афганистана раскрыли реальную статистику по насилию над женщинами. Так, более половины афганок вынуждены терпеть физическое насилие. 17 процентов жительниц страны анонимно сообщали о сексуальном насилии. Почти 60 процентов девушек отдают замуж насильно. В сельской местности до сих пор убивают "ради чести". Кроме того, на таких территориях процветают браки и продажа молодых девушек в рабство в качестве платы за долги. Эксперты добавили, что жительницы Афганистана вынуждены терпеть постоянное преследование на рабочем месте и в общественных местах, психологическое давление.

4 сентября, талибы применили слезоточивый газ против женщин. Группа активисток попыталась провести акцию протеста с требованием соблюдать их права и свободы.

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