Казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения в ночь на 5 сентября

Энергетический класс землетрясения 11.5.

Минувшей ночью сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" было зафиксировано сразу два землетрясения, сообщает zakon.kz.

4 сентября 2021 года в 23:52 и 23:55 Алматинского времени зарегистрированы землетрясения. Эпицентр землетрясений расположен в 594 км и 603 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 11.5.Магнитуда MPV 5.0.Координаты эпицентра 37.90° с.ш. 77.71° в.д.Глубина 5 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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