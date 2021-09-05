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Заболеваемость COVID-19 в Казахстане идет на спад

Фото: pixabay 5 сентября 2021, 08:00

Коронавирус подтвердился у 4568 человек за сутки в Казахстане.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 сентября 2021 года. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме ЗКО, СКО и Туркестанской области. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки уменьшилось на 97 человек, в Шымкенте - на 46, а в Карагандинской области - на 52 человека. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в СКО, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 302,
  • в городе Алматы – 1169,
  • в городе Шымкент – 161,
  • в Акмолинской области – 236,
  • в Актюбинской области – 293,
  • в Алматинской области – 327,
  • в Атырауской области – 176,
  • в ВКО – 176,
  • в Жамбылской области – 101,
  • в ЗКО – 112,
  • в Карагандинской области – 504,
  • в Костанайской области – 227,
  • в Кызылординской области – 122,
  • в Мангистауской области – 219,
  • в Павлодарской области – 258,
  • в СКО – 87,
  • в Туркестанской области – 98.

Всего в стране подтверждено 812 999 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 6620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 792,
  • в городе Алматы - 1105,
  • в городе Шымкент - 639,
  • в Акмолинской области - 281,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 469,
  • в Атырауской области - 681,
  • в ВКО - 156,
  • в Жамбылской области - 265,
  • в ЗКО - 65,
  • в Карагандинской области - 1121,
  • в Костанайской области - 196,
  • в Кызылординской области – 129,
  • в Мангистауской области - 281,
  • в Павлодарской области - 244,
  • в СКО - 124,
  • в Туркестанской области - 72.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 716 645 человек.

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