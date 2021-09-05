Заболеваемость COVID-19 в Казахстане идет на спад

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Коронавирус подтвердился у 4568 человек за сутки в Казахстане.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 4 сентября 2021 года. Спад числа заражений фиксируется почти во всех регионах, кроме ЗКО, СКО и Туркестанской области. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки уменьшилось на 97 человек, в Шымкенте - на 46, а в Карагандинской области - на 52 человека. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в СКО, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 4568 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 812 999 случаев.Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 6620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 716 645 человек.
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