ЧМ-2022: Каково положение сборной Казахстана в группе отбора после поражения от Финляндии

Свой следующий матч в группе сборная Казахстана проведет 7 сентября.

Сборная Казахстана проиграла Финляндии (0:1) и осталась на последнем, пятом месте, в группе D в отборочном турнире чемпионата мира-2022, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

После четырех сыгранных матчей в активе у сборной Казахстана два очка.

Она дважды сыграла вничью с Украиной (1:1, 2:2) и проиграла Франции (0:2) и Финляндии (0:1). Актуальное турнирное положение команд в группе выглядит следующим образом: Франция — 9 очков (5 матчей), Финляндия — 5 (3), Украина — 5 (5), Босния и Герцеговина — 2 (3), Казахстан — 2 (4).

Свой следующий матч в группе сборная Казахстана проведет 7 сентября — она в гостях сыграет с командой Боснии и Герцеговины.

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