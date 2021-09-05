Откуда берутся расстройства сна и как с ними справиться

Терапевт советует настроить режим сна, быть физически активным и удобно обустроить спальное место.

Более половины населения всех стран сталкиваются с симптомами расстройства сна. Врачи назвали самые частые проявления и способы избавления от них, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лайфхакер.

Наиболее распространенным видом расстройства сна является бессонница. Она не дает человеку заснуть или заставляет просыпаться посреди ночи. Различают как кратковременную, так и хроническую бессонницу. Для избавления терапевт советует настроить режим сна, быть физически активным и удобно обустроить спальное место. Если данные способы не помогают, необходимо обратиться к врачу.

Нередко люди сталкиваются с ночным апноэ. Это кратковременные остановки дыхания во время сна, из-за которых человек рефлекторно делает вдох, затем сопровождающийся храпом, что повышает риск инфаркта. Как и с предыдущим способом, стоит сначала наладить режим пробуждения. Также по возможности необходимо избавиться от лишнего веса и реже спать на спине.

Существует и так называемый синдром беспокойных ног. Это расстройство сна, при котором в мышцах нижних конечностей возникают схожие с зудом ощущения, из-за чего страдающему данным недугом приходится регулярно шевелить пальцами ночью. При обнаружении признаков этого расстройства необходимо сразу обращаться к врачу. Однако могут помочь легкая физическая нагрузка и расслабляющие ванны для ног.

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