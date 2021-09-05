В НАТО призвали Россию и Китай бороться с терроризмом в Афганистане

Генсек НАТО отметил, что альянс извлечет уроки из событий в Афганистане.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай вместе с другими странами должны противодействовать террористическим группировкам на территории Афганистана, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах, - сказал он.

Столтенберг также отметил, что НАТО извлечет уроки из событий в Афганистане, где после вывода основной части западного воинского контингента власть быстро захватило радикальное движение "Талибан" (организация, запрещенная в Казахстане). По его словам, альянс "открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки", допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в стране.

Генсек также указал на просчеты прозападного политического руководства Афганистана, позволившего талибам быстро нарастить успехи. По его словам, у властей страны не было четких планов противостояния "Талибану", коррупция привела к бедственному положению военных, не получавших ни зарплат, ни снаряжения и боеприпасов, а бегство президента Ашрафа Гани из страны окончательно подорвало боевой дух афганских солдат.

При этом Столтенберг добавил, что "разумно было бы ожидать, что они смогут дольше противостоять талибам" с учетом того, сколько ресурсов было вложено в обеспечение безопасности Афганистана и подготовку местной армии.

Мы все знаем об особых и имеющих долгую историю отношениях Пакистана с "Талибаном", о том, что руководство "Талибана" осуществляло деятельность в Пакистане, - добавил Столтенберг, отвечая на вопрос о роли Исламабада в событиях последних месяцев и недель. - Они находились там много лет, а поэтому тот факт, что "Талибан" мог действовать с территории Пакистана, и все с этим связанное, конечно, является частью общей картины".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!