Принц Гарри и Меган Маркл попросили о встрече с Елизаветой II

Просьба принца и его супруги неприятно поразила англичан.

Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Они попросили аудиенции у королевы Великобритании Елизаветы II с целью представить ей свою дочь, принцессу Лилибет.

Просьба принца и его супруги неприятно поразила англичан, пишет издание Sun со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

На данный момент королева не дала официального согласия на визит принца Гарри и Меган Маркл ко двору. При этом известно, она хотела бы увидеть свою правнучку Лилибет. Возможная дата аудиенции также пока не называется.

Меган Маркл родила ребенка в больнице Санта-Барбара Коттедж 4 июня 2021 года. Девочку назвали в честь королевы Великобритании Елизаветы II и принцессы Дианы. Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор стала вторым ребенком принца Гарри. Кроме нее, у герцогов Сассекских есть еще сын Арчи. Он родился в 2019 году.

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