Южноамериканская классика: Бразилия и Аргентина сыграют на отборе ЧМ-2022

На данный час они провели 122 матча на турнирах разного уровня.

5 сентября пройдет матч шестого тура отборочного цикла чемпионата мира-2022 между командами Бразилии и Аргентины, передает zakon.kz.

Южноамериканское дерби всегда притягивало внимание болельщиков и специалистов по всему миру. Более века эти футбольные державы выясняют между собой, кто главный на поле. На данный час они провели 122 матча на турнирах разного уровня, начиная с чемпионатов мира и заканчивая товарищескими играми.

История противостояния этих дружин началась еще в далеком 1914 году, тогда верх взяли аргентинцы со счетом 3:0. По данным статистики из 122 матчей, Бразилия выиграла в 49 играх, а их соперники - в 47, из них 26 ничьи. А последний раз они сыграли недавно, в финале Кубка Америки, два месяца назад. "Месси и компания" с минимальным результатом 1:0 в гостях вырвали победу на великой "Маракане". 15-й титул чемпионов Южной Америки принес гол Анхеля де Марии.

К началу сегодняшней игры оба коллектива в турнирной таблице занимают первое и второе места. На самой вершине - бразильцы, они выиграли все свои матчи и набрали максимальное количество очков - 21. За ними Аргентина с 15-ю баллами, а замыкает тройку Эквадор.

Интерес к этой встрече у болельщиков и специалистов немалый. Главный вопрос, смогут ли хозяева поля бразильцы отомстить гостям за июльское поражение в финале Copa America. Необходимо отметить, что предпоследняя товарищеская игра 2019 года также закончилась победой 1:0 в пользу Аргентины. Так что хозяева горят большим желанием выиграть этот бой.

Встреча этих дружин всегда привлекала наличием в составе большого количества звезд, выступающих в лучших клубах мира. В этот раз внимание общественности будет приковано к Неймару и Месси. Трансферная стоимость бразильца Неймара на футбольном рынке оценивается сейчас в сумму 100 миллионов евро. За аргентинского нападающего дают 80 миллионов евро.

Немаловажный факт, что эти игроки с недавнего времени выступают за один клуб. Французский Пари-сен-Жермен сумел призвать их под свои знамена. Как выступят одноклубники против друг друга - покажет игра.

Южноамериканская классика особо не баловала фанатов забитыми мячами. К примеру, все последние игры завершились минимальными показателями, с разницей всего лишь в один гол.

Как завершится противостояние двух великих футбольных держав, узнаем скоро, остались считанные часы до начала поединка в Сан-Паулу. Матч начнется 5-го сентября в 01.00 по времени Нур-Султана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!