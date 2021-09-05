В НАТО увидели опасность в создании собственной армии Евросоюза

Отмечается, что любая попытка создать параллельные структуры или продублировать систему командования лишь ослабит взаимодействия, поскольку ресурсы ограничены.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что создание общей армии Европейского союза (ЕС) представляет опасность, поскольку может разобщить Европу и ослабить Североатлантический альянс, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом он заявил в интервью газете The Sunday Telegraph.

Генсек подчеркнул, что приветствует усилия Евросоюза по обороне, однако никакое формирование не сможет заменить НАТО.

Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80 процентов наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС, - добавил он.

Столтенберг указал, что не входящие в Евросоюз европейские государства, а именно Великобритания, Исландия и Норвегия, а также США, Канада и Турция, играют ключевую роль в обеспечении европейской безопасности, поэтому любая попытка создать параллельные структуры или продублировать систему командования лишь ослабит взаимодействия, поскольку ресурсы ограничены.

Генсек заключил, что конкретные предложения по созданию Вооруженных сил ЕС с НАТО пока не обсуждались, детали альянсу неизвестны.

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