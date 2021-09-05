Три человека пострадали от взрыва противотанковой мины близ Тараза

Приложение zakon.kz
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В результате последнего взрыва на складе инженерных войск жертв и тяжелораненых нет.
29 августа на территории войсковой части в Байзакском районе Жамбылской области произошел взрыв противотанковой мины, передает zakon.kz.
Как пишет портал Orda.kz, в результате пострадали трое военнослужащих.
Они получили соответствующее лечение и вернулись к службе, сообщил изданию начальник управления главной инспекции Министерства обороны Казахстана полковник Жумабек Хасенов.
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Хлопок произошел 29 августа в 12:20 на территории склада инженерных боеприпасов.
Подтверждаем, что три человека получили ранения: охранник и двое контрактников. У противотанковых мин бывают генераторы. Даже если на них не наступить, но находиться в радиусе 1-2 метров, то происходит похожий на взрыв хлопок и осколки разлетаются в разные стороны. Трое военнослужащих были своевременно доставлены в госпиталь, - сказал Жумабек Хасенов.
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Трое пострадавших военнослужащих прошли лечение в госпитале и уже вернулись в строй.
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