35-37 градусов: в Алматинской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары

На северо-западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На территории Алматинской области с 9 ч. 6 сентября по 21 ч. 8 сентября 2021 года объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

Днем 6-8 сентября в Алматинской области ожидается сильная жара 35-37 градусов, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

На северо-западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем 6-8 сентября в Талдыкоргане ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!