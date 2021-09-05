Игры стран СНГ: казахстанские мастера вольной борьбы завоевали 9 медалей

На сегодняшний день Казахстан завоевал 33 медали.

Сегодня на спортивных играх среди стран СНГ мастера вольной борьбы боролись за первенство, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры и спорта РК.

Девять наших борцов стали призерами на ковре во Дворце единоборств "Ак Барс" в Казани. К сожалению, вчера и сегодня по этому виду спорта в нашей копилке не оказалось золотых медалей.

В вольной борьбе в категории 74 кг Айдос Жылкайдаров замыкает тройку лидеров после россиянина Чермена Валиева и белоруса Давуда Изалова. В категории 79 кг Даулет Ергеш поднялся на пьедестал после азербайджанца Ашрафа Аширова и россиянина Амхада Ташухаджиева. Бронзовым призером стал Юнус Гафуров, набравший 97 кг.

А в женской борьбе в финале в весовой категории 53 кг наша соотечественница Эллада Махяддинова не смогла удержаться от натиска россиянки Екатерины Вербиной.

Кроме того, "бронзу" завоевали Лаура Алмагамбетова (55 кг), Айгерим Ибрашева (59 кг), Ирина Кузнецова (62 кг).

На сегодняшний день Казахстан завоевал 33 медали - одно "золото", шесть серебряных и 26 бронзовых - и находится на пятой строчке медального зачета.

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