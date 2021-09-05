Вайнштейн обвинил Джоли во лжи и самопиаре на теме домогательств

Актриса утверждала, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Вайнштейна во время работы над фильмом 1998 года.

Известный американский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий наказание за сексуальное насилие, назвал заявления актрисы Анджелины Джоли, которая была одной из обвинивших его в домогательствах, не соответствующими действительности, передает zakon.kz со ссылкой на ren.tv.

Голливудская звезда, которая раньше утверждала, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны Вайнштейна во время работы над фильмом 1998 года "Превратности любви", рассказала об инциденте подробнее.

Если вы выберетесь из комнаты, вы подумаете, что он пытался, но не сделал этого, верно? Правда в том, что попытка и исполнение намерений - это нападение. Я держалась от него подальше и предупреждала людей. Помню, как говорила Джонни (Ли Миллеру) моему первому мужу, чтобы советовал девушкам не оставаться с ним (Вайнштейном) наедине, - рассказала актриса.

По ее словам, между ней и бывшим супругом Брэдом Питтом часто возникали ссоры из-за того, что он продолжал работать с Вайнштейном, хотя и знал о его домогательствах к ней.

Мы ссорились из-за этого. Конечно, было больно, - отметила она.

Через своего помощника Вайнштейн, которого недавно экстрадировали из Нью-Йорка в Калифорнию, заявил, что Джоли нагло лжет.

Никогда такого не было, никогда не было попытки нападения. Это наглая ложь и самопиар. Ты Анджелина Джоли, я уверен, что все мужчины и женщины в мире проявляют к тебе интерес. Значит ли это, что тебя домогается весь мир? - заявил он.

Скандал с продюсером разгорелся в 2017 году, когда несколько актрис обвинили его в домогательствах, еще несколько женщин - в изнасиловании. Американский суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы.

Ранее сообщили о том, что жертвам сексуальных домогательств Вайнштейна заплатят 17 миллионов долларов.

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