Минобороны о новом ЧП под Таразом: никто не пострадал

Медики исключили наличие каких-либо травм.

Министерство обороны Казахстана подтверждает нахождение трех человек на территории склада в момент нового хлопка от взрывоопасного предмета, передает zakon.kz.

29 августа около 12:20 действительно произошел хлопок от взрывоопасного предмета, о чем в этот же день была дана официальная информация. В тот момент на территории склада находились три человека. В профилактических целях для осмотра они были направлены в военный госпиталь Тараза, - рассказали в пресс-службе Минобороны ПК.

Как уточняется, осмотрев их, медики исключили наличие каких-либо травм и повреждений. После осмотра военнослужащие вернулись к месту службы.

В настоящее время на территории вокруг воинской части, где 26 августа произошло возгорание и затем последовали взрывы, продолжаются работы по очистке местности. Пристальное внимание в ходе проводимых мероприятий уделяется вопросам соблюдения мер безопасности. Привлеченные к проведению данных работ военнослужащие работают в специальных защитных костюмах, - резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории войсковой части в Байзакском районе Жамбылской области произошел взрыв противотанковой мины.

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