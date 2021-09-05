К крупному пожару в Алматы спасатели добираются в пешем порядке

Известно, что первый очаг предварительно составил один гектар, второй - 1,5 га.

Это территория области, но в связи с большим количеством звонков от жителей мкр. "Думан" пожарные расчеты Алматы были высланы немедленно, передает zakon.kz.

ВВ 16:05 пожарные расчеты направлены в сторону мкрн. Думан, ул. Аман боктер (поселок Бесагаш Талгарский район). По прибытии горел сухостой на склонах двух гор, к месту незамедлительно направлен сводный отряд по тушению природных пожаров в составе ДЧС Алматы - 38 чел, восемь единиц техники и ДЧС Алматинская область семь человек л/с, две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ДЧС города.

Также на месте работают 12 сотрудников ГНПП Иле-Алаатуского национального природного парка.

Как уточняется, установлены два очага загорания (1 Га и 1,5 Га). Отмечается, что пожарные следовали к склонам в пешем порядке из за крутых склонов.

Создалась угроза переходя огня на частный жилой сектор на территории которого расположены резиновые покрышки, на их защиту направлены пожарные стволы. Тушение пожара осложнялось перепадом высоты на склонах, высокой температурой. Для тушения использовались ранцевые огнетушители "Ермак", шанцевые инструменты (хлопушки, лопаты). В 17:06 со стороны города достигнута локализация, - отметили в ДЧС.

Площадь пожара уточняется. Известно, что первый очаг предварительно составил один гектар, второй - 1,5 га, но их может быть и больше.

В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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