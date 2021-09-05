Россия выразила желание наладить отношения с Украиной

Песков передал журналистам слова лидера государства Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о желании Москвы наладить отношения с Украиной, передает zakon.kz.

Песков передал журналистам слова лидера государства Владимира Путина.

Президент сказал, что украинцы должны сами разбираться со своими президентами, они должны давать оценку итогам работы и должны голосовать за того, кого они хотят дальше видеть (главой) своего государства, - приводят РИА Новости слова Пескова.

Как уточняется, Путин имел в виду, что жители страны обязаны сами давать оценку итогам работы Зеленского.

Поэтому давайте все-таки пусть это останется прерогативой украинского народа, а мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной, - подчеркнул Песков.

Также Песков говорил, что дальнейшее сотрудничество НАТО и Украины ведет к приближению военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России.

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