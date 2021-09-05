Сборная Казахстана по футзалу снова проиграла россиянам

Авторами голов стали Быржан Оразов (2), Арнольд Кнауб и Даурен Нургожин.

В рамках подготовки к мировому первенству по футзалу казахстанская команда провела второй товарищеский матч в Москве, передает zakon.kz.

На этот раз прочность обороны наших парней проверяла сборная России. Одна из ведущих команд планеты забила казахстанцам семь мячей. Мы же в свою очередь смогли ответить четыре раза. Авторами голов стали Быржан Оразов (2), Арнольд Кнауб и Даурен Нургожин.

На 6 сентября намечена еще одна игра с хозяевами площадок. Напомним, что в первой игре сборная Казахстана проиграла команде "Газпром-Югра" - 0:2.

После вояжа в Россию, уже на следующей неделе нас ждет чемпионат мира в Литве. Первая игра состоится 12 сентября с Коста-Рикой.

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