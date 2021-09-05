Паралимпийские игры в Токио завершены

Казахстанские спортсмены завершили Паралимпиаду-2020 с пятью медалями.

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс объявил Игры в Токио закрытыми, передает zakon.kz.

5 сентября состоялась церемония закрытия соревнований на национальном стадионе в японской столице. Мероприятие проходило без зрителей, - пишет lenta.ru.

Паралимпиада стартовала 24 августа. Спортсмены разыграли 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Победу в общекомандном медальном зачете одержали китайские спортсмены. В их активе 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медаль. На втором месте финишировали британские атлеты (41, 38, 45), тройку сильнейших замкнули американцы (37,36, 31).

Отметим, что казахстанские спортсмены завершили Паралимпиаду-2020 с пятью медалями, что для страны является лучшим результатом сборной в истории.

"Золото" завоевал пауэрлифтер Давид Дегтярев, "серебро" принесли дзюдоисты Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина, а "бронзу" - пловец Нурдаулет Жумагали.

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