Двухэтажный ресторан едва не сгорел в Алматинской области

На момент пожара посетителей в ресторане не было.

Огонь распространился почти на половину здания, передает zakon.kz.

5 сентября в 17.26 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области произошло возгорание ресторана. Пожар локализован в 18.13 и ликвидирован в 19.09 на площади 500 кв. м (общая площадь строения - 1320 кв. м, двухэтажное), - рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

Жертв и пострадавших нет. На момент пожара посетителей в ресторане не было.

В ликвидации пожара были задействованы сотрудники ДЧС г. Алматы и ДЧС Алматинской области.

Причина пожара устанавливается.

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