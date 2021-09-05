Гроза и сильная жара ожидаются в Казахстане

Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях страны.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 6 сентября, сообщает zakon.kz.

На западе, в центре и на юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем при грозе 15-20 м/с. В Атырау ожидается гроза.

На северо-западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Днем на северо-западе области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на северо-западе области 15-20 м/с.

На севере и западе Туркестанской области днем ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе Костанайской области ожидается гроза. Ветер западный, днем при грозе 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

6-8 сентября в Алматинской области днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. На северо-западе и юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается северо-западный ветер, на северо-востоке области 15-20 м/с.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

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