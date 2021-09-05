Казахстанский гимнаст взял "серебро" на Кубке мира

Он набрал 14, 350 балла, что принесло ему второе место.

В Копере (Словения) состоялся финал этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях, передает zakon.kz.

В нем принял участие казахстанец Фарух Набиев. Он набрал 14,350 балла, что принесло ему второе место, - сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Первым стал Серкан Демир из Турции (14,500). Третье место занял Марио Мачиати из Италии - 14,250.

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