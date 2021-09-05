Новый штамм коронавируса способен уклоняться от защиты определенных антител

В Казахстане о случаях заражения мю-штаммом пока не сообщалось.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что мю-штамм коронавируса вызывает у специалистов беспокойство, передает zakon.kz.

У него имеется ряд мутаций, что указывает на возможность уклоняться от защиты определенных антител, - приводят слова эксперта РИА Новости.

Тем не менее, как отметил Фаучи, сейчас штамм "мю" не представляет серьезной угрозы, так как в США по-прежнему доминирует другая вариация вируса - "дельта".

Он добавил, что специалисты внимательно следят за мутациями коронавируса, и к мю-штамму, в частности, относятся очень серьезно.

Вариант коронавируса B.1.621, известный как штамм "мю", выявили еще в январе 2021 года в Колумбии. Он распространен в 40 странах, включая Перу, Чили, США и другие. В конце августа Всемирная организация здравоохранения назвала его "вариантом, представляющим интерес" из-за мутационной вставки 146 N и нескольких аминокислотных замен в спайк-белке, - говорится в сообщении.

В Казахстане о случаях заражения мю-штаммом пока не сообщалось.

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