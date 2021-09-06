Семь человек на катере пропали в Каспийском море

Приложение zakon.kz
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Предполагается, что на судне там четверо взрослых и трое детей.
Судно, на котором находятся семь человек, направлялось из Волгограда в Махачкалу. Предполагается, что оно пропало после выхода из порта Астраханской области в Каспийском море. Последний раз туристы выходили на связь утром 3 сентября, передает zakon.kz.
Информации точной пока нет, но тот человек, который звонил и заявил о пропаже группы, сообщил, что там четверо взрослых и трое детей, - приводит ren.tv слова источника
По его словам, сообщение о вероятной пропаже катера поступило из Петербурга, порт приписки катера находится там же.
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