Важно питаться полноценно и разнообразно.

Российский эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко рассказала об одном из самых эффективных способов похудеть под названием "метод тарелки", передает zakon.kz.

Важно питаться полноценно и разнообразно, проще всего придерживаться принципов здорового питания, используя "метод тарелки", - рассказала "Российской газете" эксперт. - Тарелку диаметром 22 сантиметра наполовину нужно заполнять свежими овощами, на четверть - белком (мясо, птица, рыба, морепродукты), и еще на четверть - крупами или макаронами из твердых сортов пшеницы.

Если у человека с избыточным весом нет сахарного диабета, то ориентироваться на гликемический индекс продуктов не стоит, добавила эндокринолог. В то же время одним из следствий избыточного веса может стать так называемая инсулинорезистентность.

В таких случаях важно найти истинную причину , командная работа эндокринолога, диетолога и психолога, работающего с нарушениями пищевого поведения наиболее эффективна в таких ситуациях, - подчеркнула Деревянко.

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