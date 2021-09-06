Известный стендапер Нурлан Сабуров рассказал о подарке от Головкина

Сабуров регулярно проводит тренировки по боксу и занимается в мерче GGG.

Известный стендапер Нурлан Сабуров рассказал о боксерских перчатках, которые ему подарил Геннадий Головкин, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Об этом он рассказал на Youtube-канале Kuji Podcast.

Гена подарил мне двое перчаток. Одни после боя — я вообще охе**л! И "десятки" по факту — практически как юфсишные. Я впервые увидел "десятки" профессиональные — он показал свои после боя с Деревянченко — и там не было ничего. То есть ударить кулаком будет мягче, чем этими перчатками, — поделился Сабуров.

Отметим, что Нурлан Сабуров регулярно проводит тренировки по боксу и занимается в мерче GGG.

Что касается Геннадия Головкина, то его возвращение на ринг планируется в декабре — он должен провести бой в Японии против Риоты Мураты.

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