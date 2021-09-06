Велогонщик из Казахстана стал призером чемпионата мира среди юниоров

Кирилл Курдиди завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров.

Казахстанский велогонщик Кирилл Курдиди завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Курдиди финишировал на третьем месте в гите 1000 метров и выиграл "бронзу". Первое и второе места разделили спринтеры из России и Германии.

Поздравляем Кирилла с блестящим результатом! - пишет Instagram-аккаунт Казахстанской федерации велоспорта.

Напомним, чемпионат мира среди юниоров по велоспорту на треке проходил с 1 по 5 сентября в Каире (Египет). Ранее бронзовую медаль на мировом первенстве также выиграла казахстанская велогонщица Юлия Голубкова.

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