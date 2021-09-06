Более 3800 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Всего в стране подтверждено 816 896 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 сентября 2021 года. Согласно статистике, в стране заметно снизилось число новых случаев коронавируса. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 671 человека. Так, в Шымкенте цифра уменьшилась вдвое, в Алматы - на 84 человека, в Актюбинской области всего 67 против вчерашних 293, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3897 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

в городе Нур-Султан - 330,

в городе Алматы - 1085,

в городе Шымкент - 79,

в Акмолинской области - 234,

в Актюбинской области - 67,

в Алматинской области - 279,

в Атырауской области - 120,

в ВКО - 148,

в Жамбылской области - 95,

в ЗКО - 83,

в Карагандинской области - 492,

в Костанайской области - 215,

в Кызылординской области - 79,

в Мангистауской области - 209,

в Павлодарской области - 255,

в СКО - 74,

в Туркестанской области - 53.

Всего в стране подтверждено 816 896 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4982 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 549,

в городе Алматы - 613,

в городе Шымкент - 552,

в Акмолинской области - 278,

в Актюбинской области - 58,

в Алматинской области - 152,

в Атырауской области - 601,

в ВКО - 131,

в Жамбылской области - 159,

в ЗКО - 5,

в Карагандинской области - 1013,

в Костанайской области - 73,

в Кызылординской области - 159,

в Мангистауской области - 193,

в Павлодарской области - 267,

в СКО - 120,

в Туркестанской области - 59.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 721 627 человек.

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