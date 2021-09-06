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Более 3800 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: pexels 6 сентября 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 816 896 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 5 сентября 2021 года. Согласно статистике, в стране заметно снизилось число новых случаев коронавируса. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 671 человека. Так, в Шымкенте цифра уменьшилась вдвое, в Алматы - на 84 человека, в Актюбинской области всего 67 против вчерашних 293, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3897 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀⠀

  • в городе Нур-Султан - 330,
  • в городе Алматы - 1085,
  • в городе Шымкент - 79,
  • в Акмолинской области - 234,
  • в Актюбинской области - 67,
  • в Алматинской области - 279,
  • в Атырауской области - 120,
  • в ВКО - 148,
  • в Жамбылской области - 95,
  • в ЗКО - 83,
  • в Карагандинской области - 492,
  • в Костанайской области - 215,
  • в Кызылординской области - 79,
  • в Мангистауской области - 209,
  • в Павлодарской области - 255,
  • в СКО - 74,
  • в Туркестанской области - 53.

Всего в стране подтверждено 816 896 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4982 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 549,
  • в городе Алматы - 613,
  • в городе Шымкент - 552,
  • в Акмолинской области - 278,
  • в Актюбинской области - 58,
  • в Алматинской области - 152,
  • в Атырауской области - 601,
  • в ВКО - 131,
  • в Жамбылской области - 159,
  • в ЗКО - 5,
  • в Карагандинской области - 1013,
  • в Костанайской области - 73,
  • в Кызылординской области - 159,
  • в Мангистауской области - 193,
  • в Павлодарской области - 267,
  • в СКО - 120,
  • в Туркестанской области - 59.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 721 627 человек.

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