Геймеры Казахстана готовятся к масштабной битве

На сегодняшний день в арсенале игроков World of Tanks 40 боевых карт и более 600 различных танков.

Казахстан – лидер Центральной Азии по игре World of Tanks. И сейчас "танкисты" страны ждут игровой марафон День танкиста – турнир с ценными бонусами и призами.

World of Tanks – одна из самых долгоживущих мировых многопользовательских онлайн игр. Популярность обусловлена во многом тем, что игра на протяжении 11 лет дополняется и совершенствуется. Это аркадный танковый симулятор в историческом сеттинге Второй мировой войны. Игру разработала белорусская студия Wargaming.net. "Танки" на протяжении шести лет – с 2012 по 2017 годы – входили в ТОП-10 самых прибыльных игр в мире, а также за годы существования четырежды выиграла игровой Оскар - Golden Joystick.

На сегодняшний день в арсенале игроков World of Tanks 40 боевых карт и более 600 различных танков. Главная "фишка" игры – историческая и техническая точность в создании игровых машин: танки в игре выглядят как настоящие и обладают теми же характеристиками, которые были заложены в их реальные прототипы. Такая историческая достоверность стала залогом популярности игры преимущественно среди мужского населения возраста 25+, интересующегося историей и машиностроением. В WoT по всему миру сыграло более 160 миллионов человек, причем более миллиона из них – казахстанцы. Игра дважды попадала в Книгу рекордов Гиннеса как собравшая в моменте самое большое количество игроков онлайн.

Сформировались целые династии фанатов военной стратегии. Так как игра имеет возрастной цензор 12+, именно ее выбирают наиболее "продвинутые" отцы для того, чтобы заинтересовать подростков изучением истории войн XX века. Молодежь приходит, остается, рассказывает о своем увлечении друзьям и родным.

У нас первым увлекся игрой папа, потом начал играть я, а потом и мама к нам присоединилась, - рассказывает один из фанатов WoT Максим.

Сейчас Максиму 24, в первый раз семьей он участвовал в турнире WoT в 2015 году. Тогда компания Wargaming, которая и является автором "танков" запустила "Битву за Казахстан". Финал турнира проходил в Алматы. И участники финала имели все шансы выиграть денежные призы и современные гаджеты. Ну а главным призом того турнирав личном зачете стал автомобиль BWM. Выиграл его 19-летний парень по имени Шакир.

Это было супермероприятие! Мы полностью окунулись в эту атмосферу соревнования, реалистичность эмоций просто зашкаливала, - вспоминает Максим.

И, хотя главный приз тогда достался другой команде, другие участники не расстроились: игровых бонусов и призов хватило для того, чтобы не переживать о поражении.

Как отмечает Максим, игра постоянно развивается и подстраивается под запросы казахстанских игроков. Так, с 2016 года в Казахстане появился локальный сервер WoT, а также версия на казахском языке. А с прошлого года Beeline Казахстан и создатель "танчиков" компания Wargaming предложили казахстанцам тарифный план "Игровой", разработанный с учетом пожеланий фанатов игры из Казахстана.

В тариф "Игровой" входит домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с и пакет опций для игроков: эксклюзивный премиум-танк VIII уровня Т-44-100, прокачанный экипаж и бесконечный танковый премиум-аккаунт.

На грядущий День Танкиста у семьи большие планы, тем более что все они абоненты тарифного плана "Игровой от Beeline Казахстан", который, кроме уже упомянутых танкового премиум аккаунта, эксклюзивного танк Т-44-100 и прокачанного экипажа, дает дополнительные игровые бонусы.

Так, к примеру, в турнире "День танкиста" абоненты тарифного плана будут сражаться в отдельном дивизионе. Для них создан отдельный призовой фонд и пакет бонусов. И даже сражаясь в общих дивизионах, за счет более мощного игрового оборудования, абоненты "Игрового" имеют больше шансов на победу.

Как бывалый геймер, Максим подсчитал, что за уже прошедшие в этом году игровые активности, он смог существенно прокачать боевую технику без дополнительных вложений в игру. При этом абоненты тарифа "Игровой" за один турнир могут получать призы, которые в переводе на реальные деньги будут стоить до 40 тысяч тенге.

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