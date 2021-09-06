Нигматулин примет участие в Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов в Вене

Всемирная конференция спикеров парламентов собирается каждые пять лет.

Парламентская делегация во главе с Председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным примет участие в Пятой Всемирной конференции спикеров парламентов, которая состоится 6-8 сентября в Вене, сообщает zakon.kz.

На форуме, организаторами которого выступают Межпарламентский Союз, Парламент Австрии при взаимодействии с ООН, парламентарии обменяются мнениями, в частности, о постпандемическом развитии, в т.ч. реформировании экономики для борьбы с изменениями климата и обеспечения экологической устойчивости.

Парламентарии также определят ключевые парламентские действия на основе принципов диалога, взаимопонимания и сотрудничества для укрепления многосторонности, обеспечения мира и устойчивого развития. Этой теме будут посвящены интерактивные общие дебаты, на которых запланировано выступление Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

Кроме того, предусматривается ряд двусторонних встреч Нурлана Нигматулина с руководителями европейских и азиатских парламентов, международных парламентских организаций, а также с представителями национальных делегаций. Всемирная конференция спикеров парламентов собирается каждые пять лет, предлагая для обсуждения вопросы обеспечения безопасности, экономического и социального развития, международного права и прав человека, демократии и гендерного равенства.

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