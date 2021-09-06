Афганец десять лет не может доказать Казахстану, что он казах

Он ищет родственников в Казахстане.

Афганец Хамит Тадаш 10 лет не может доказать посольству Казахстана, что является этническим казахом. Он ищет родственников в РК, передает zakon.kz.

"Ак Жайык" пишет, что, по словам матери Хамита Тадаша, в начале 20-го века ужесточилась колониальная политика, казахи подверглись притеснениям и начали уезжать.

В селе, где в основном жили люди из рода таз Младшего жуза, все перебрались за границу. Отец моего деда Ташмет переехал в Кыргызстан. После его кончины наш дед Шермет остался сиротой и перешел оттуда в Афганистан. Жили там. Я родился в местности Кундуз, - рассказал Хамит.

Два его брата переехали в Иран. Хамит учился в Кабульском университете, а также в Университете Gazi в Анкаре, изучал турецкий язык и литературу. С 2012 года преподает турецкий язык на факультете иностранных языков в Кабульском университете.

В 2010-м году, когда был в Анкаре, я обратился в посольство РК с просьбой о возвращении на историческую родину. Они сказали, что за это отвечает посольство в Афганистане. А там мне сказали, что у меня должны быть родственники в Казахстане, чтобы доказать, что я казах.

Хамит Тадаш говорит, что выучил казахский язык самостоятельно.

После того, как мой отец смешался здесь с узбеками, он стал говорить на этом языке, но все же немного по-другому. Однажды я спросил, почему наша речь отличается от узбекской. Мать тогда рассказала, что мы родом казахи, наши деды в трудные времена эмигрировали из Казахстана и остались здесь. Она все время твердила, что мы из рода таз Младшего жуза. Тогда я задался вопросом, а почему я не знаю родного казахского языка - и начал его изучать. Много книг прочитал на казахском. Тогда у меня еще не было намерения переехать в Казахстан - просто это мой родной язык и я люблю его. Отец рано умер, здесь я живу с мамой и женой - у нас 5 детей. Мальчикам я дал казахские имена - Білге хан, Санжар и Атабек. Два года назад хотел расширить свое образование и поступить в аспирантуру в Казахстане. Но обучение там дорого стоит. Затем я подал документы в кыргызско-турецкий университет "Манас" в Бишкеке и учился онлайн по специальности "тюркские языки".

Афганец отметил, что в провинции Тахар есть село, которое называется Қазақ. Там живут этнические казахи, но они не знают казахского языка, поскольку нет учителя.

Страна почти полностью под контролем талибов. Нет правительства, положение населения плохое. Въезды в города закрыты, продукты питания не импортируются. Банки тоже закрыты, поэтому люди не получают зарплату. Кабульский университет, в котором я работал, тоже закрыт. От талибов здесь не ждут ничего хорошего, ощущение опасности не покидает ни на минуту. Очень хочу уехать отсюда на историческую родину, - сказал Хамит Тадаш.

Для переезда в Казахстан Хамиту необходимо найти родственников в Казахстане и доказать посольству свою этническую принадлежность. Мужчина знает, что он из рода таз племени Байулы Младшего жуза. Его отец - Шарафуддин, дед - Шермет, прадед - Ташмет.

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