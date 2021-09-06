В столице по проспекту Туран временно закроют автобусную полосу

Изменение коснется только участка от ул.Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар в направлении аэропорта.

В Нур-Султане с 6 сентября 2021 года временно упраздняется автобусная полоса Bus Lane по проспекту Туран, сообщает zakon.kz.

Изменение коснется только участка от ул.Сыганак до ул. Керей Жанибек хандар в направлении аэропорта, - говорится в сообщении столичного акимата.

Как отмечается, решение о временной отмене полосы Bus Lane принято акиматом города в целях улучшения пропускной способности улиц, а также в связи с началом учебного периода и последующим увеличением автомобильного трафика на улицах столицы.

Bus lane на данном участке будет возобновлен после внедрения ряда крупных инфраструктурных решений, одним из которых является завершение строительства альтернативной улицы Ч. Айтматова.

В акимате отметили, что действие Bus Lane по пр. Туран от ул. Керей Жанибек хандар до ул. Сыганак в направлении ТРЦ "Хан Шатыр" остается без изменений.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!