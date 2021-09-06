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На месторождении Боранколь горело общежитие: двое погибших

Фото: zakon.kz 6 сентября 2021, 09:55

Причины возгорания выясняются.

Утром 6 сентября в общежитии на месторождении "Боранколь" Мангистауской области произошел пожар, сообщает zakon.kz.

В тушении пожара были задействованы два пожарных расчета противопожарной службы ТОО. Причины возгорания выясняются, - говорится в сообщении "КазМунайГаза".

По предварительным данным, в результате инцидента погибли два человека и трое пострадали (ушибы, порезы).

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