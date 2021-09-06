Итоги летних этапов Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Щучинске

В Казахстан приехали 39 спортсменов, представляющих 15 стран.

В Щучинске успешно завершились этапы серии летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Данные старты являются квалификационными в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине, которые начнутся 4 февраля 2022 года.

Статус соревнований под эгидой FIS подчеркнул пул участников. В Казахстан приехали 39 спортсменов, представляющих 15 стран.

Среди них - победители Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, норвежцы Роберт Юханссон и Йоханн Андре Форфанг, представитель титулованной семьи Превц из Словении – Цене, братья которого Петр и Домен - мировые фавориты, а Петр - двукратный призер ОИ-2018 ("серебро" и "бронза").

Сильные составы выставили Россия и Япония.

За Национальную сборную команду Казахстана выступили Сергей Ткаченко, Сабиржан Муминов и Данил Васильев, прошедшие усиленную подготовку, чтобы достойно представить Казахстан на домашнем старте.

Согласно расписанию 4 сентября 2021 г. были запланированы старты на трамплине К-90. Однако погодные условия (порывистый ветер) не позволили провести зачетные прыжки и по решению жюри соревнований, во главе с представителями Международной Федерации лыжного спорта FIS, они были перенесены на утро 5 сентября.

Впервые в истории казахстанских прыжков на лыжах с трамплина наш спортсмен - Сергей Ткаченко сумел добиться феноменального результата, заняв шестое место в турнирной таблице соревнований.

По финальному прыжку хочу сказать, что я исправился после первого. Стартовая попытка оказалась среднего уровня. Вторая же получилась высокого класса. Понравился мне этот прыжок. Доволен. Приземление было четкое. И рад своему итоговому месту, - озвучил Ткаченко.

Второй этап Гран-При также состоялся на трамплине К-90. На старт вышли Сергей Ткаченко и Данил Васильев, которые показали 10-ый и 14-ый результаты.

Наша команда на турнире была в полном составе, остальные были "накатчиками". Ткаченко у нас стал шестым и десятым. Это исторический результат. Такого никогда не было. Молодой Васильев, 17-летний, стал 14-м. Это тоже очень высокий результат. Это его первые очки на летнем Гран-При. Данный турнир приравнивается к Кубку Мира. Набранные очки пойдут в счет олимпийского рейтинга. Так что мы можем рассчитывать на больше, чем одну олимпийскую квоту. Важно продолжать, набирать. Накатывать молодых ребят. Задачи есть, есть молодая команда, которой нужно время. И благодаря поддержке Национального Олимпийского Комитета РК, мы можем достойно представить страну на Зимних Олимпийских Играх в Пекине и будем готовиться к борьбе за медали в Милане-2026, - озвучил главный тренер Кайрат Биекенов.

В рамках проведенных соревнований, состоялась встреча между рейс директором Международной Федерации лыжного спорта FIS – Сандро Пертиле и президентом Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья РК - Искандиром Карсыбековым. В ходе встречи, была получена высокая оценка проведенного мероприятия, а также озвучены намерения в проведении аналогичных соревнований на территории Казахстана вновь. Сторонами намечены планы по выработке единой стратегии развития данного вида спорта, проведения мероприятий и развития детско-юношеского и молодежного спорта.

Достигнуты договоренности дальнейшего сотрудничества в целях развития прыжков на лыжах с трамплина в Республике Казахстан.

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