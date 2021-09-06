Тренд будущего десятилетия: новый образовательный проект

Наша система нацелена на получения знаний исключительно по инициативе ученика - Ерлан Ауелбекулы.

В Казахстане с каждым годом растет число учеников, которые хотят получить дополнительное образование. И главной причиной тому - переход обучения в онлайн- формат. Раньше, значительная часть учащихся прибегали к помощи репетиторов. Но, с появлением открытых интернет-ресурсов, спрос на подобные образовательные услуги оказался крайне велик. И уже 2020 году сформировалась принципиально новая платформа образование под названием - "Daryn Tutor".

Главной целью платформы - "Daryn Tutor" является: рекомендовать лучших учителей республики как репетиторов, чтобы гарантировать качественное образование. В настоящее время около тысячи учителей, зарегистрированных на платформе, готовы поделиться своими знаниями. Они занимаются повышеним качества знаний учащихся, тем самым, обеспечивают себе дополнительный заработок.

Через "Daryn Tutor", помимо общеобразовательных дисциплин, реализуется подготовка по дополнительным программам, к ЕНТ, экзаменам интеллектуальных школ, и олимпиадам различных уровней. И вдобавок, в рядах "Daryn Tutor" есть репетиторы по игре на домбре, гитаре, риторике, театрального мастерства.

Для того, чтобы раскрыть свой потенциал или ресурсы своего ребенка, вам всего лишь нужно зарегистрироваться и заполнить анкету,- говорит руководитель проектов "Daren Teacher" и "Daryn Tutor" Ерлан Ауелбекулы.

По его словам, это отдельная, новая методика обучения, включающая в себе большой комплекс разнобразной деятельности.

Наша система нацелена на получения знаний исключительно по инициативе ученика, и предполагает высокую степень самоконтроля и мотиваций. Основными преимуществами этих проектов считаются: интерактивность, обратная, быстрая, полезная связь, лучшие преподаватели республики, новейшие, инновационные методы преподавания, в том числе цифровизация /автоматизация/ образования, использования информационно - компьютерных технологий, структурированная подача материала, свободный график обучения, смешанная система онлайн обучения. Такая методика не только повышает восприятие материала, но и развивает способность у слушателей ориентироваться в потоке информаций и самостоятельно добывать нужные знания. Мы создаем и продвигаем доступное обучения как новый элемент, который будет способствовать доступности и повышению качества знаний в системе образования, - заключил он.

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