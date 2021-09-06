Похолодание ожидается в Казахстане 

На большей части республики ожидаются дожди.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 7-9 сентября, сообщает zakon.kz.

На большей части республики под влиянием фронтального раздела ожидаются дожди, на севере - сильный дождь с грозами.

Лишь в южных регионах погода без осадков. Ночью 8-9 сентября в Костанайской, 9 сентября в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидаются заморозки 2 градуса. Температура воздуха на западе, северо-западе республики ночью 5…10 тепла, днем 14…22 тепла, на севере и в центре температура воздуха ночью 2...7 тепла, днем - до 13...23 тепла, на востоке ночью 7...12, днем 20…25, на юге и юго-востоке республики температура воздуха ночью 10…15, днем - до 22-27 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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