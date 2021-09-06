Крах фаворитов на US Open-2021

Многие соискатели на чемпионство американского первенства покинули корты Нью-Йорка.

На Открытом чемпионате США по теннису завершилась первая неделя турнира, передает zakon.kz.

К данному часу многие соискатели на чемпионство американского первенства, в основном в женской части соревнований, покинули корты Нью-Йорка. В основной сетке женской одиночной категории уже не хватает первых номеров мировой классификации.

Фото: instagram / discovery.tennis_nsk

Список неудачниц открывает японка Наоми Осака, которая проиграла 19-летней канадке Лэйле Фернандес - 7:5, 6:7, 4:6. За ней следует лидер мирового женского тенниса Эшли Барти из Австралии, которая также в трех сетах не смогла переиграть хозяйку кортов Шелби Роджерс - 2:6, 6:1, 6:7. Помимо Осаки и Барти, в ряд проигравших вошли известные теннисистки, такие, как Виктория Азаренка, Петра Квитова, Симона Халеп и Ангелик Кербер.

Фото: instagram / naomiosaka

Мужская сетка тоже теряет своих авторитетов. Болельщики в одиночном разряде больше не поболеют за Кея Нишикори, Аслана Карацева (21), Гаеля Монфильса (17), Дениса Шаповалова (7), Андрея Рублева (5), Баутиста Агута (18), Диего Шварцмана (11) и Даниэля Эванса (24).

Фото: instagram / andreyrublev

Куандык Шынасилов

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