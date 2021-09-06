В Казахстане пройдут рейды полиции по квартирам

Операция будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря.

Участковые полицейские проверят арендные квартиры и изучат проблемы граждан на обслуживаемых участках, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время по всей стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", направленное на максимальный охват населения административного участка для изучения проблемных вопросов, предупреждения и профилактики правонарушений на обслуживаемых участках. Операция будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря, - уточнил Ораз.

По его словам, за время операции участковыми инспекторами полиции на закрепленных за ними административных участках проводится по дворовой и поквартирный обход для ознакомления с населением, а также выявления лиц, допускающих различные правонарушения и проверки граждан, состоящих на учетах в органах внутренних дел.

Также проверяются арендные квартиры, рынки и другие места торговли, неблагополучные семьи, места концентрации молодежи и несовершеннолетних для пресечения антиобщественных действий и фактов безнадзорности, а также владельцы гражданского оружия и иностранцы, - сообщили на брифинге.

Официальный представитель добавил, что параллельно полицией будут проведены проверки дачных массивов, объектов строительства, в том числе приостановленных и заброшенных, чердачные и подвальные помещения.

В сельской местности основные усилия направлены на проверки зимовок и выявления лиц без определенного места жительства, фактов незаконной эксплуатации людей, незаконно пребывающих иностранных граждан, хранения незарегистрированного оружия и других запрещенных предметов. Наряду с этим, участковыми инспекторами полиции с представителями местных исполнительных органов и общественности будут проводиться встречи с населением для изучения и разрешения имеющихся проблемных вопросов, - заключил Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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