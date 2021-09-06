Медработник выдавал фиктивные паспорта вакцинации в Уральске 

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За изготовление и распространение поддельных паспортов вакцинации предусмотрена уголовная ответственность.
В Уральске медработник выдавал фиктивные паспорта вакцинации, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день Агентством по финансовому мониторингу по фактам подделки паспортов вакцинации начато 26 досудебных расследований в 13 регионах страны. Уголовная ответственность грозит 86 лицам.
За изготовление и распространение поддельных паспортов вакцинации и результатов ПЦР-тестирования предусмотрена уголовная ответственность как для изготовителей, так и для заказчиков.
Медработник по предварительному сговору с группой лиц вносил заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцинации в электронном модуле "Вакцинация" Министерства здравоохранения РК за денежное вознаграждение, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Было выдано более 15 фиктивных паспортов вакцинации против коронавирусной инфекции.
Как рассказали в АФМ РК, основная масса заказчиков – это работники дошкольных организаций и сферы торговли.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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