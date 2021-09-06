Назначен заместитель министра обороны Казахстана

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Им стал Хусаинов Марат.
Марат Хусаинов назначен первым заместителем министра обороны Казахстана, сообщает zakon.kz.
Распоряжением главы государства Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении на Акорде.
Марат Хусаинов родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Челябинское высшее танковое командное училище (1988);
· Военная академия бронетанковых войск (1997);
· Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, с золотой медалью (2010)
Трудовой стаж:
· Командир танковой роты танкового полка танковой дивизии (01.1993-06.1993);
· Командир учебного танкового батальона танкового полка танковой дивизии (06.1993-07.1994);
· Начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (07.1997-12.2000);
· Начальник управления военно-специальных исследований Военно-научного центра МО РК (12.2000-07.2002);
· Командир мотострелковой бригады (07.2002-12.2003);
· Начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (12.2003-11.2004);
· Командир бригады береговой обороны (11.2004-02.2005);
· Начальник отдела хранения техники и вооружения механизированной бригады (02.2005-03.2006);
· Заместитель начальника штаба по оперативной работе - начальник оперативного управления штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (03.2006-08.2008);
· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Запад" (07.2010-07.2013);
· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (07.2013-01.2014);
· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг" (01.2014-06.2016);
· Командующий войсками Регионального командования "Юг" (06.2016-05.2019);
· Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан (05.2019-11.2020);
· Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан (с 11.2020)
Неделей ранее, после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области, был назначен новый министр обороны. Им стал Мурат Бектанов.
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