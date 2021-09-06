Назначен заместитель министра обороны Казахстана

Им стал Хусаинов Марат.

Марат Хусаинов назначен первым заместителем министра обороны Казахстана, сообщает zakon.kz.

Распоряжением главы государства Хусаинов Марат Рахимович назначен первым заместителем министра обороны Республики Казахстан - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении на Акорде.

Марат Хусаинов родился 20 мая 1967 года в Карагандинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Челябинское высшее танковое командное училище (1988);

· Военная академия бронетанковых войск (1997);

· Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, с золотой медалью (2010)

Трудовой стаж:

· Командир танковой роты танкового полка танковой дивизии (01.1993-06.1993);

· Командир учебного танкового батальона танкового полка танковой дивизии (06.1993-07.1994);

· Начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (07.1997-12.2000);

· Начальник управления военно-специальных исследований Военно-научного центра МО РК (12.2000-07.2002);

· Командир мотострелковой бригады (07.2002-12.2003);

· Начальник штаба - заместитель командира мотострелковой бригады (12.2003-11.2004);

· Командир бригады береговой обороны (11.2004-02.2005);

· Начальник отдела хранения техники и вооружения механизированной бригады (02.2005-03.2006);

· Заместитель начальника штаба по оперативной работе - начальник оперативного управления штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (03.2006-08.2008);

· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Запад" (07.2010-07.2013);

· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Восток" (07.2013-01.2014);

· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг" (01.2014-06.2016);

· Командующий войсками Регионального командования "Юг" (06.2016-05.2019);

· Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан (05.2019-11.2020);

· Первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан (с 11.2020)

Неделей ранее, после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области, был назначен новый министр обороны. Им стал Мурат Бектанов.

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