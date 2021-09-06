Девушек-полицейских готовят для расследования дел о бытовом насилии

Язык жестов и психологию личности изучают полицейские нового формата в Казахстане.

Полицейские нового формата изучают язык жестов и психологию личности, сообщил на брифинге заместитель начальника Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова Олжас Сейтжанов, передает корреспондент zakon.kz.

Академия, являясь важным подразделением ведомственного образования и учитывая требования времени, приступила к реализации предложенных мер, обновляя подходы к образовательному процессу. Большой упор делается на практическую составляющую, тщательный отбор кадров, совершенствование методики обучения при подготовке полицейских нового формата, - напомнил Сейтжанов.

По его словам, за полувековую историю вуз подготовил более чем 20 000 выпускников, среди которых 69 генералов, 33 доктора наук, а также министры, государственные и общественные деятели, депутаты законодательных органов не только Казахстана, но и других стран СНГ

Он добавил, что Карагандинская академия является единственным учебным заведением, осуществляющим подготовку профессиональных следователей и криминалистов с присвоением 4-х допусков к исследованиям.

В нашей академии наряду с парнями обучаются и девушки. Уже сейчас вектор их обучения направлен на то, что они будут расследовать уголовные дела о насилии в семье и по преступлениям в отношении несовершеннолетних, - подчеркнул глава учебного заведения.

На брифинге он отметил, что в образовательной деятельности академии наряду с традиционными активно используются инновационные технологии, методы и приемы, которые позволяют обеспечить будущих сотрудников полиции комплексом знаний, навыков и умений, необходимых для полицейского нового формата.

В рабочие учебные планы включены дисциплины, направленные на развитие компетенций, необходимых будущему сотруднику ОВД, - от основ антикоррупционной культуры до привития специальных навыков при расследовании преступлений в отношении личности, собственности, медицинских и транспортных уголовных правонарушений. Также прививаются навыки и умения владеть языком жестов, психология личности, основы профессиональной этики, - заключил Сейтжанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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